В МГУ оценили шансы попадания на Землю космических вирусов с метеоритов
Вероятность того, что вирусы с поверхности метеоритов, таких как Челябинский, могут попасть на Землю, крайне мала. По словам доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николая Никитина, сейчас в мире нет доказательств наличия различных вирусов в космосе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Профессор отметил, что в местах, где были найдены осколки Челябинского метеорита, не было зафиксировано новых или необычных инфекций. Несмотря на то, что вирусы могут выживать в суровых условиях на нашей планете, в космическом пространстве они сталкиваются с множеством физических факторов, которые им неподвластны.
«К тому же вирусам для размножения необходимы живые клетки. Это должны быть клетки, которые восприимчивы к конкретному вирусу: молекулы на их поверхности должны связываться со специфическими белками на поверхности вируса, иначе он не сможет проникнуть внутрь и начать размножаться», — сказал Никитин.
Сегодня вирус представляет собой молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), окружённую белковой оболочкой. Вирусный мир на Земле устроен так, что они не могут инфицировать растения или человека.
Напомним, что ещё один метеорит рухнул в Турции. Страна даже подсветилась от падения небесного тела. Жители успели снять на видео этот момент. Метеорит заметили в небе над Хатаем, Шанлыурфой, Газиантепом и прилегающими провинциями около полуночи.
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