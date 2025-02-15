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15 февраля, 14:32

В МГУ оценили шансы попадания на Землю космических вирусов с метеоритов

Вероятность того, что вирусы с поверхности метеоритов, таких как Челябинский, могут попасть на Землю, крайне мала. По словам доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николая Никитина, сейчас в мире нет доказательств наличия различных вирусов в космосе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Профессор отметил, что в местах, где были найдены осколки Челябинского метеорита, не было зафиксировано новых или необычных инфекций. Несмотря на то, что вирусы могут выживать в суровых условиях на нашей планете, в космическом пространстве они сталкиваются с множеством физических факторов, которые им неподвластны.

«К тому же вирусам для размножения необходимы живые клетки. Это должны быть клетки, которые восприимчивы к конкретному вирусу: молекулы на их поверхности должны связываться со специфическими белками на поверхности вируса, иначе он не сможет проникнуть внутрь и начать размножаться», — сказал Никитин.

Сегодня вирус представляет собой молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), окружённую белковой оболочкой. Вирусный мир на Земле устроен так, что они не могут инфицировать растения или человека.

В Канаде впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю
В Канаде впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю

Напомним, что ещё один метеорит рухнул в Турции. Страна даже подсветилась от падения небесного тела. Жители успели снять на видео этот момент. Метеорит заметили в небе над Хатаем, Шанлыурфой, Газиантепом и прилегающими провинциями около полуночи.

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Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Наталья Афонина
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