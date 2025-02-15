В Твери больше суток ищут 11-летнего мальчика, его рюкзак нашли под мостом

В Твери пропал 11-летний мальчик. Следственный комитет по Тверской области завёл уголовное дело в связи с его исчезновением. К поискам подключились сотрудники полиции, прокуратуры и следственные органы.

В Твери пропал ребёнок. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Прокуратура Пролетарского района г. Твери координирует работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств исчезновения 11-летнего мальчика», — говорится в сообщении местной прокуратуры.

Согласно предварительной информации, 13 февраля в обед подросток покинул школу и не вернулся домой. В Твери, под мостом через реку Тьмаку, был найден рюкзак мальчика.