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15 февраля, 16:24

В Твери больше суток ищут 11-летнего мальчика, его рюкзак нашли под мостом

В Твери пропал 11-летний мальчик. Следственный комитет по Тверской области завёл уголовное дело в связи с его исчезновением. К поискам подключились сотрудники полиции, прокуратуры и следственные органы.

В Твери пропал ребёнок. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«Прокуратура Пролетарского района г. Твери координирует работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств исчезновения 11-летнего мальчика», — говорится в сообщении местной прокуратуры.

Согласно предварительной информации, 13 февраля в обед подросток покинул школу и не вернулся домой. В Твери, под мостом через реку Тьмаку, был найден рюкзак мальчика.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области был найден живым 13-летний мальчик, который пропал без вести. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации, в период его отсутствия против ребёнка не совершалось преступлений.

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Telegram / Прокуратура Тверской области

Александра Мышляева
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