В Твери больше суток ищут 11-летнего мальчика, его рюкзак нашли под мостом
В Твери пропал 11-летний мальчик. Следственный комитет по Тверской области завёл уголовное дело в связи с его исчезновением. К поискам подключились сотрудники полиции, прокуратуры и следственные органы.
В Твери пропал ребёнок. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области
«Прокуратура Пролетарского района г. Твери координирует работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств исчезновения 11-летнего мальчика», — говорится в сообщении местной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, 13 февраля в обед подросток покинул школу и не вернулся домой. В Твери, под мостом через реку Тьмаку, был найден рюкзак мальчика.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области был найден живым 13-летний мальчик, который пропал без вести. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации, в период его отсутствия против ребёнка не совершалось преступлений.
Telegram / Прокуратура Тверской области