Тайка напала на российскую туристку в такси на Пхукете и попала на видео

Отдыхавшую на Пхукете россиянку избила сотрудница местного такси. Женщина кричала туристке «это моя страна», при этом колотила её по голове и груди, пишет SHOT.

Нападение на российскую туристку в тайском такси. Видео © SHOT

Как рассказала телеграм-каналу Светлана (имя изменено), всё случилось несколько дней назад. Такси женщина вызывала через приложение. Первые несколько вариантов она отменила, так как цены и водители её не устраивали. В итоге она приняла заказ, в котором была указана таксист-женщина. Правда, когда машина прибыла, управлял ей мужчина, а женщина из приложения сидела на пассажирском сидении.

Собеседница SHOT заявила, что местная жительница сходу начала проявлять агрессию, и стала на ломаном английском предъявлять Светлане претензии за то, что та отменила несколько машин. Потом в ход пошли руки — тайка била пассажирку по лицу и телу, при этом пыталась отнять у неё телефон. При этом она выкрикивала «это моя страна». На помощь россиянке пришли двое мужчин, проезжавших мимо на байках.

Такси, в котором всё произошло. Фото © SHOT

Впоследствии оказалось, что подобное уже происходило, как в этом же автомобиле, так и с этой же несдержанной тайской дамой. Выяснилось, на неё и водителя уже жаловались несколько человек, часть из них заявила, что у них вымогали деньги. Светлана написала в поддержку приложения жалобу, там ей долго не отвечали, а потом и вовсе заблокировали.