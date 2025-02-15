Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 16:18

В особняках двух экс-офицеров «Альфы» прошли обыски из-за криминальных разборок в Сочи в 90-х

RTVI: В Подмосковье у двух экс-офицеров «Альфы» прошли обыски из-за дела 2000-х

В Московской области силовики провели обыски в домах двух бывших сотрудников группы «Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на свои источники. Официально обвинения им пока не предъявлены, оба проходят свидетелями по уголовному делу о нападении на двух женщин в посёлке Лазаревское вблизи Сочи в период с 2001 по 2005 годы.

«Учитывая богатый боевой опыт «альфовцев» и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооружённых сотрудников МВД», — сказано в тексте. Также следователи допросили обоих.

По данным следствия, Татьяна Потапова и Галина Колесникова были убиты из-за попытки местных криминальных авторитетов захватить их туристический бизнес и недвижимость на 500 тысяч долларов. В 90-ых годах Лазаревское контролировалось участниками банды Виктора Власова, известного в преступных кругах по кличке Кириллыч. Его поймали только в 2023 году. Сейчас следствие заинтересовалось бывшими «альфовцами», потому что один из них, Ворошилин, стал собственником гостиницы, которая раньше принадлежала убитой женщине.

Племянник знаменитого советского хоккеиста задержан в Челябинске за взятку клюшками
Племянник знаменитого советского хоккеиста задержан в Челябинске за взятку клюшками

Ранее сообщалось, что силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей. Суд арестовал его на два месяца.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar