В особняках двух экс-офицеров «Альфы» прошли обыски из-за криминальных разборок в Сочи в 90-х
RTVI: В Подмосковье у двух экс-офицеров «Альфы» прошли обыски из-за дела 2000-х
В Московской области силовики провели обыски в домах двух бывших сотрудников группы «Альфа», Центра специального назначения ФСБ РФ Сергея Неразникова и Игоря Ворошилина, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на свои источники. Официально обвинения им пока не предъявлены, оба проходят свидетелями по уголовному делу о нападении на двух женщин в посёлке Лазаревское вблизи Сочи в период с 2001 по 2005 годы.
«Учитывая богатый боевой опыт «альфовцев» и опасаясь возможного сопротивления, обыски проводились при поддержке вооружённых сотрудников МВД», — сказано в тексте. Также следователи допросили обоих.
По данным следствия, Татьяна Потапова и Галина Колесникова были убиты из-за попытки местных криминальных авторитетов захватить их туристический бизнес и недвижимость на 500 тысяч долларов. В 90-ых годах Лазаревское контролировалось участниками банды Виктора Власова, известного в преступных кругах по кличке Кириллыч. Его поймали только в 2023 году. Сейчас следствие заинтересовалось бывшими «альфовцами», потому что один из них, Ворошилин, стал собственником гостиницы, которая раньше принадлежала убитой женщине.
Ранее сообщалось, что силовики задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей. Суд арестовал его на два месяца.
Life.ru