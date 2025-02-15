Путин отметил вклад воинов-афганцев в поддержку бойцов СВО и воспитание молодёжи

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значимость воинов-афганцев в поддержке участников СВО и в воспитании подрастающего поколения. Эта информация содержится в телеграмме, адресованной участникам праздничного мероприятия, посвящённого 36-й годовщине завершения боевых действий Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

«Вы бережно храните традиции боевого товарищества и служения Отечеству. Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодёжи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин отметил мужество солдат ВС РФ в выполнении своих обязанностей. Он заявил, что ветераны Вооружённых сил и гражданские специалисты с честью исполняли свой боевой долг в Афганистане. Также он добавил, что воины-афганцы прошли через сложные испытания, что закалило их.