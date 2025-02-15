Путин: Солдаты ВС России с честью исполнили свой долг в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам праздничного вечера, приуроченного к 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, подчеркнул храбрость воинов-интернационалистов в выполнении своего долга. Текст телеграммы был размещён на официальном сайте Кремля.

«Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце собрались мужественные, закаленные нелёгкими испытаниями люди — ветераны Вооруженных сил, гражданские специалисты, с честью исполнявшие свой долг в Афганистане и других странах, члены семей погибших героев», — говорится в сообщении.