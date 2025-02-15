Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 февраля, 16:02

Путин: Солдаты ВС России с честью исполнили свой долг в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к участникам праздничного вечера, приуроченного к 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, подчеркнул храбрость воинов-интернационалистов в выполнении своего долга. Текст телеграммы был размещён на официальном сайте Кремля.

«Сегодня в Государственном Кремлёвском Дворце собрались мужественные, закаленные нелёгкими испытаниями люди — ветераны Вооруженных сил, гражданские специалисты, с честью исполнявшие свой долг в Афганистане и других странах, члены семей погибших героев», — говорится в сообщении.

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Ранее на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом Путин подчеркнул важность заботы о военнослужащих, назвав их «своими ребятами». Он отметил, что бойцам и их близким необходимо оказывать помощь. Ветеран СВО назвал речь российского лидера «словами отца».

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Life.ru

Александра Мышляева
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