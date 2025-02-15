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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 февраля, 18:10

В Запорожье открыли дискуссионные площадки для участников СВО и их семей

В Запорожской области открылись дискуссионные площадки для ветеранов СВО и их родных. Об этом сообщает пресс-служба центра занятости региона.

«Сообщаем о запуске дискуссионной площадки «Карьерные горизонты» для информирования граждан о мерах государственной поддержки участникам СВО и членам их семей в 2025 году. Дискуссионная площадка откроет новые горизонты возможностей для вас и ваших семей. Ждём ваши вопросы или предложения», говорится в публикации.

Целью мероприятия является создание и развитие карьерных возможностей для бойцов СВО и их родных. Дискуссионная площадка позволит участникам поддерживать друг друга, обмениваться идеями и опытом, а также улучшить профессиональные навыки и расширить сферу карьерных компетенций. В рамках площадки можно будет общаться с экспертами из самых разных отраслей, а в ходе её работы организуют мероприятия по психологической поддержке ветеранов спецоперации и их семей.

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Ранее политический представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога призвал расширить меры поддержки ветеранов СВО. Он напомнил, что уже скоро бойцы начнут возвращаться с фронта десятками тысяч человек и властям необходимо быть готовым к этому моменту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Юрий Лысенко
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