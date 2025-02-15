Украинцы стали лидерами по числу заключённых в польских тюрьмах

Граждане Украины стали лидерами по количеству заключённых-иностранцев, отбывающих наказание в польских тюрьмах. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря Тюремной службы Польши Арлета Пенцонек.

Согласно имеющимся показателям, подавляющее большинство иностранцев, содержащихся в польских тюрьмах на конец января 2025 года, составили граждане Украины. Из общего числа в 2575 человек украинцев насчитывалось 1313. Заметно меньшее количество составили выходцы из Грузии (305 человек) и Беларуси (140 человек). Также в польских исправительных учреждениях отбывали наказание 82 гражданина Российской Федерации.

Главное управление польской полиции сообщает, что в 2024 году именно граждане Украины лидировали среди иностранцев по количеству преступлений, совершенных на территории государства. Общее число их правонарушений достигло 9753. Среди них доминировало вождение в состоянии алкогольного опьянения – 2943 случая. Далее следуют кражи (930) и мошенничество (461).