Члены «Боевого братства» и ветераны Афганской войны возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам

На Поклонной горе 15 февраля состоялись мероприятия, посвящённые годовщине вывода советских войск из Афганистана. Традиционно в этот день представители общественных организаций, военных сообществ и просто неравнодушные люди собираются возле памятника воинам-интернационалистам в столице, чтобы почтить память россиян, исполнявших долг за пределами Отечества, возложить цветы и вспомнить имена героев во время минуты молчания.

В рамках мероприятия, которое проводит общественная организация «Боевое братство», посвящённого 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отдать дань памяти солдатам пришли действующие офицеры, родные и близкие защитников. Пришедшие на возложение вспомнили о вкладе бойцов, которые отдали свою жизнь за Отечество.

«Своими поступками вы делаете всё, чтобы приблизить нашу сегодняшнюю победу в специальной военной операции, — это гуманитарная деятельность, шефство над семьями погибших, над ветеранами и инвалидами. <...> Вам — низкий поклон и слова благодарности за то, что вы есть», — передаёт ТАСС слова руководителя штаба «Боевого братства» Брянской области Александра Деменкова.

Также и председатель общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Юрий Алексеев почтил память бойцов, погибших в Афганистане. Он рассказал о нескольких важных традициях, которые чтят общественники в эту памятную дату.

«Мы защищали рубежи, южные рубежи нашей родины, поэтому для нас это был святой долг. Мы на протяжении всего этого времени — 36 лет — каждый год собираемся, вспоминаем ребят, кто остался там, кто здесь, и мы всегда возлагаем цветы, ходим на могилки к нашим ребятам», — сказал Алексеев съёмочной группе телеканала «Россия 24».

Бойцы также поведали школьникам и волонтёрам о своём служебном пути и борьбе с трудностями. По мнению Алексеева, подобные разговоры крайне необходимы для воспитания патриотизма среди молодёжи.