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15 февраля, 17:48

«Я ношу отечественное»: Захарова опровергла итальянскую статью о её шопинге в Дубае

Захарова призвала итальянскую газету опровергнуть статью о её шопинге в Дубае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к итальянской газете Corriere della Sera с призывом признать статью о её покупках в Дубае недостоверной и опровергнуть её. Дипломат отметила, что в публикации утверждается, будто она, находясь в списке россиян, которым запрещён въезд в западные страны из-за санкций, якобы приобретает дорогие вещи и шопится за рубежом.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала супер-брендами. Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино», — отметила Захарова.

Дипломат отметила, что ещё с 2014 года, когда начали действовать первые санкции против России, она принципиально отдаёт предпочтение отечественным производителям. Она уточнила, что несколько раз посещала Дубай исключительно в составе официальных делегаций. Захарова подчеркнула, что никогда не выезжала на шопинг ни в Италию, ни в какие-либо другие страны. По её словам, её интересуют музеи, балет, кино, литература, поэзия и дизайн, но не покупки.

«Надеюсь, у Вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение», — подчеркнула Захарова.

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Ранее Захарова опровергла другой фейк, а именно — якобы российский удар по Чернобыльской АЭС. Она рассказала, что провокация Киева была спланирована специально перед Мюнхенской конференцией, чтобы Владимиру Зеленскому «было с чем туда ехать». Дипломат напомнила, что в прошлом году перед конференцией был «удар» по детской больнице в Киеве.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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