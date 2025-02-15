«Я ношу отечественное»: Захарова опровергла итальянскую статью о её шопинге в Дубае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к итальянской газете Corriere della Sera с призывом признать статью о её покупках в Дубае недостоверной и опровергнуть её. Дипломат отметила, что в публикации утверждается, будто она, находясь в списке россиян, которым запрещён въезд в западные страны из-за санкций, якобы приобретает дорогие вещи и шопится за рубежом.

«Господин главный редактор газеты, синьор Лучано Фонтана! Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала супер-брендами. Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино», — отметила Захарова.

Дипломат отметила, что ещё с 2014 года, когда начали действовать первые санкции против России, она принципиально отдаёт предпочтение отечественным производителям. Она уточнила, что несколько раз посещала Дубай исключительно в составе официальных делегаций. Захарова подчеркнула, что никогда не выезжала на шопинг ни в Италию, ни в какие-либо другие страны. По её словам, её интересуют музеи, балет, кино, литература, поэзия и дизайн, но не покупки.

«Надеюсь, у Вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение», — подчеркнула Захарова.