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14 февраля, 12:17

Захарова связала провокацию на ЧАЭС с Мюнхенской конференцией

Повреждения на Чернобыльской АЭС. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Повреждения на Чернобыльской АЭС. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Провокация Киева на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) спланирована специально перед Мюнхенской конференцией, чтобы Владимиру Зеленскому «было с чем туда ехать». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», — заявила дипломат.

Она напомнила, что в прошлом году перед Мюнхенской конференцией был «удар» по детской больнице в Киеве. Это нужно, чтобы продавить нужные Киеву решения: поставки вооружений, новые транши денег, — а также провести информационные кампании.

«Сейчас перформанс страшный, кровавый, самое ужасное, что очень опасный. Но разве что-то киевский режим останавливает от проведения подобных террористических актов? Они их проводят постоянно, регулярно», — подчеркнула она.

В подполье объяснили безумную атаку Киева по Чернобыльской АЭС
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Напомним, что в ночь с 13 на 14 февраля МАГАТЭ сообщило о взрыве, раздавшемся на Чернобыльской АЭС. Позже в сети появилось видео с моментом ЧП в Чернобыле. Оказалось, что взрыв произошёл в новом саркофаге, который защищает повреждённый четвёртый реактор. Инцидент вызвал пожар, но оболочка реактора не пострадала. Кремль назвал подтасовкой обвинения Киева о якобы ударе РФ по ЧАЭС.

Александра Вишнякова
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