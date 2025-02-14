Провокация Киева на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) спланирована специально перед Мюнхенской конференцией, чтобы Владимиру Зеленскому «было с чем туда ехать». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы», — заявила дипломат.

Она напомнила, что в прошлом году перед Мюнхенской конференцией был «удар» по детской больнице в Киеве. Это нужно, чтобы продавить нужные Киеву решения: поставки вооружений, новые транши денег, — а также провести информационные кампании.