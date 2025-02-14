В подполье объяснили безумную атаку Киева по Чернобыльской АЭС
Лебедев: Зеленский хочет сорвать переговоры РФ и США провокацией на ЧАЭС
Киев атаковал Чернобыльскую АЭС, потому что таким образом Владимир Зеленский надеется сорвать переговоры России и Штатов после телефонной беседы двух президентов. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение [президента США Дональда] Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Лебедев полагает, что Киев жаждет продолжения войны, ради чего и пошёл на провокацию. Основная цель Зеленского — добиться от американского лидера продолжения военных поставок в Незалежную и Евросоюз.
Напомним, ВСУ атаковали новый саркофаг, обеспечивающий защиту повреждённого реактора Чернобыльской ЭАС, в ночь с 13 на 14 февраля. Удар привёл к пожару, но не нанёс ущерба оболочке реактора. Уровень радиационного фона не превысил нормы. Впоследствии были опубликованы кадры украинской атаки.
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