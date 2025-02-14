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Регион
14 февраля, 11:07

В подполье объяснили безумную атаку Киева по Чернобыльской АЭС

Лебедев: Зеленский хочет сорвать переговоры РФ и США провокацией на ЧАЭС

Киев атаковал Чернобыльскую АЭС, потому что таким образом Владимир Зеленский надеется сорвать переговоры России и Штатов после телефонной беседы двух президентов. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение [президента США Дональда] Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Лебедев полагает, что Киев жаждет продолжения войны, ради чего и пошёл на провокацию. Основная цель Зеленского — добиться от американского лидера продолжения военных поставок в Незалежную и Евросоюз.

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Напомним, ВСУ атаковали новый саркофаг, обеспечивающий защиту повреждённого реактора Чернобыльской ЭАС, в ночь с 13 на 14 февраля. Удар привёл к пожару, но не нанёс ущерба оболочке реактора. Уровень радиационного фона не превысил нормы. Впоследствии были опубликованы кадры украинской атаки.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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