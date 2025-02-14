Киев атаковал Чернобыльскую АЭС, потому что таким образом Владимир Зеленский надеется сорвать переговоры России и Штатов после телефонной беседы двух президентов. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Зеленскому и его британским владельцам крайне срочно нужно прекратить общение [президента США Дональда] Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным, хотя бы на время. И как раз, так уж совпало, можно поднять крики с ложными обвинениями России в ядерной угрозе на Мюнхенской конференции по безопасности», — сказал он в беседе с РИА «Новости».