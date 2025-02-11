«Слеплен по известным методичкам»: В МИД РФ раскрыли цель фейка вокруг Русского дома в Баку
МИД РФ: Фейк вокруг Русского дома в Баку направлен на подрыв связей двух стран
Дезинформация в соцсетях вокруг Русского дома в Баку создана по западным методичкам и направлена на подрыв связей России и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, отметив, что в Интернете распространяются подложные материалы с призывом к гражданам Азербайджана принять участие в «митинге в поддержку Русского дома в Баку».
«Данные публикации максимально стилизованы под формат официального сообщения: используется официальная символика «Русского дома», соответствующие элементы оформления, указаны настоящие контактные данные для обратной связи. Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам. Речь идёт о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом», — указано в заявлении.
В министерстве добавили, что авторы «фальшивки» пытаются настроить азербайджанцев против РФ и разжечь межнациональную рознь. Также абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения участникам акции, использованием российских триколоров и даже национального костюма. Дипломаты призвали не поддаваться на подобные провокации и игнорировать очевидные фейки.
Напомним, на прошлой неделе Азербайджан послал РФ уведомление о закрытии Русского дома в Баку. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти так и не отреагировали на запросы Москвы содействовать процессу. Позднее в Кремле уточнили, что данная тема может быть вынесена на обсуждение во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Life.ru