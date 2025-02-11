«Слеплен по известным методичкам»: В МИД РФ раскрыли цель фейка вокруг Русского дома в Баку

Дезинформация в соцсетях вокруг Русского дома в Баку создана по западным методичкам и направлена на подрыв связей России и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, отметив, что в Интернете распространяются подложные материалы с призывом к гражданам Азербайджана принять участие в «митинге в поддержку Русского дома в Баку».

«Данные публикации максимально стилизованы под формат официального сообщения: используется официальная символика «Русского дома», соответствующие элементы оформления, указаны настоящие контактные данные для обратной связи. Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам. Речь идёт о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом», — указано в заявлении.