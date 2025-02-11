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Регион
11 февраля, 09:50

В Баку приступили к демонтажу вывески и надписи со здания Русского дома

ТАСС: В Баку начали демонтаж надписей на здании Русского дома

В Российском информационно-культурном центре (Русский дом) в Баку начались демонтажные работы. В настоящее время производятся работы по удалению надписей с фасада здания.

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — заявил представитель Русского дома в беседе с ТАСС.

В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку
В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан послал России уведомление о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти так и не отреагировали на запросы Москвы содействовать этому процессу. Позднее появились сообщения Кремля о том, что данная тема может быть вынесена на обсуждение во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.

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VK / Русский дом

Мария Любицкая
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