В Баку приступили к демонтажу вывески и надписи со здания Русского дома
ТАСС: В Баку начали демонтаж надписей на здании Русского дома
В Российском информационно-культурном центре (Русский дом) в Баку начались демонтажные работы. В настоящее время производятся работы по удалению надписей с фасада здания.
«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — заявил представитель Русского дома в беседе с ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Азербайджан послал России уведомление о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти так и не отреагировали на запросы Москвы содействовать этому процессу. Позднее появились сообщения Кремля о том, что данная тема может быть вынесена на обсуждение во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева.
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