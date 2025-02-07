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Регион
7 февраля, 10:04

В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку

В Кремле сочли недоразумением закрытие Русского дома в Баку

Русский дом в Баку. Обложка © VK / Русский дом

Русский дом в Баку. Обложка © VK / Русский дом

Кремль расценивает закрытие Русского дома в Баку как недоразумение и выражает надежду на его разрешение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что они сожалеют о произошедшем.

«Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», — заявил официальный представитель Кремля на брифинге.

Напомним, что Азербайджан уведомил Россию о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти не реагировали на запросы Москвы о помощи в этом процессе.

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Оксана Попова
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