В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку
В Кремле сочли недоразумением закрытие Русского дома в Баку
Русский дом в Баку. Обложка © VK / Русский дом
Кремль расценивает закрытие Русского дома в Баку как недоразумение и выражает надежду на его разрешение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, заявив, что они сожалеют о произошедшем.
«Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», — заявил официальный представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что Азербайджан уведомил Россию о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти не реагировали на запросы Москвы о помощи в этом процессе.