Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку

Инцидент с закрытием Русского дома в Баку могут обсудить президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — сказал представитель Кремля на брифинге.