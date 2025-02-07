Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку
Инцидент с закрытием Русского дома в Баку могут обсудить президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что Азербайджан уведомил Россию о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти не реагировали на запросы Москвы о помощи в этом процессе. В МИД РФ заявили, что Россия готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров