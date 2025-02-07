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Регион
7 февраля, 10:31

Кремль не исключает, что Путин и Алиев могут обсудить тему Русского дома в Баку

Инцидент с закрытием Русского дома в Баку могут обсудить президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — сказал представитель Кремля на брифинге.

В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку
В Кремле отреагировали на закрытие Русского дома в Баку

Напомним, что Азербайджан уведомил Россию о закрытии Русского дома в Баку. Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что центр должен быть зарегистрирован как юридическое лицо по местным законам, но азербайджанские власти не реагировали на запросы Москвы о помощи в этом процессе. В МИД РФ заявили, что Россия готова решить вопрос с регистраций Русского дома в Азербайджане.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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