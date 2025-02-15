В Севастополе сосед кирпичом до смерти забил певицу Немеляйнен

В Севастополе в одном из дачных кооперативов произошла бытовая ссора, в результате которой была убита женщина. Об этом сообщила пресс-служба СК региона. Убитой оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA. Об этом РИА «Новости» рассказал её бывший супруг Александр.

Преступление было совершено в ночь на 12 февраля во время празднования в СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе. В ходе конфликта сосед нанёс удары кирпичом 45-летней женщине и её 36-летнему партнёру. В результате полученных травм Немеляйнен погибла, мужчину госпитализировали. Позже подозреваемого арестовали.

У женщины осталась 14-летняя дочь. Сейчас ребёнок находится у отца.