В Севастополе сосед кирпичом до смерти забил певицу Немеляйнен
В Севастополе в бытовой ссоре убили вокалистку NEMA Наталью Немеляйнен
Наталья Немеляйнен. Обложка © VK / Наталья Немеляйнен
В Севастополе в одном из дачных кооперативов произошла бытовая ссора, в результате которой была убита женщина. Об этом сообщила пресс-служба СК региона. Убитой оказалась Наталья Немеляйнен, ранее известная как вокалистка NEMA. Об этом РИА «Новости» рассказал её бывший супруг Александр.
Преступление было совершено в ночь на 12 февраля во время празднования в СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе. В ходе конфликта сосед нанёс удары кирпичом 45-летней женщине и её 36-летнему партнёру. В результате полученных травм Немеляйнен погибла, мужчину госпитализировали. Позже подозреваемого арестовали.
У женщины осталась 14-летняя дочь. Сейчас ребёнок находится у отца.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Мордовии мужчина убил супругу в ходе ссоры. Затем он вывез её тело в поле, сжёг, а останки захоронил в овраге. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Известно, что в семье воспитывались четверо детей.