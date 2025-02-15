«Всё на свете перепутал»: Захарова пристыдила главу МИД Франции за незнание истории
Захарова пообещала напомнить Франции, кто кого освободил от нацистов
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро всё перепутал, когда на Мюнхенской конференции по безопасности выразил свою благодарность США за избавление Франции от нацизма. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Всё на свете перепутал. Надо было сразу [главу МИД Германии Анналену] Бербок поблагодарить за освобождение Франции от нацизма. Мы на следующем брифинге напомним, кто кого освобождал», — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее Захарова отметила, что западные государства, включая Францию, предали Украину, не выполнив условий Минских соглашений. Дипломат подчеркнула, что именно европейские лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд, изначально не планировали соблюдать эти договорённости, несмотря на свои прежние обещания.
Telegram / МИД России