Западные страны предали Украину, когда спровоцировали конфликт в регионе, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договорённости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию генсека НАТО Марка Рютте на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Западники предали Украину, когда помешали её демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договорённости, а потом спровоцировали бойню в регионе», — написала дипломат в телеграм-канале.

По словам представителя российского дипведомства, именно европейские лидеры в лице экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель и экс-президента Франции Франсуа Олланда не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли об обратном. Захарова отметила, что указанные соглашения стали частью системы международного права через одобрение Советом безопасности ООН. Они должны были обязательно исполняться, пояснила дипломат.

«Нарушив международное право, в чём они сейчас открыто признаются, ЕСовцы стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине, именно в результате собственных действий получили вооружённый конфликт на Европейском континенте», — подытожила Захарова.