Пьяный москвич до смерти избил пенсионера из-за кормления кошек во дворе

В Москве 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 78-летнего пенсионера за то, что тот кормил бездомных кошек в своём дворе. Убийцу отпустили после допроса, что вызвало возмущение среди соседей, которые требуют более сурового наказания, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл вечером 14 февраля на Ленинградском проспекте, когда пенсионер по имени Юрий вышел покормить уличных кошек рядом с своим подъездом. В этот момент мимо проходил Олег, который, по словам соседей, часто употреблял алкоголь и, судя по всему, в этот момент тоже был изрядно пьян.

Сосед до смерти избил кормившего кошек деда. Видео © SHOT

Неожиданно Олег начал оскорблять пенсионера и пытался пинать кошек. После этого между ними завязалась драка, в ходе которой Юрий получил несколько сильных ударов по голове.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию, но, к сожалению, медики констатировали смерть пенсионера. Мужчину, который его избил, забрали в отделение, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. Оказалось, что причина смерти пенсионера — острая сердечная недостаточность.

Жители дома не согласны с выводами и уверены, что причиной трагедии стали именно полученные удары. В данный момент обстоятельства происшествия проверяет полиция.