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15 февраля, 18:52

Москвичка порезала язык из-за стекла в овсяной каше из «Вкусвилла»

В Москве девушка порезала языка из-за осколка стекла, оказавшегося в овсяной каше, купленной в магазине «Вкусвилл». В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ она рассказала, что приобрела геркулес «Овсяные хлопья» в конце января, а упаковку открыла всего несколько дней назад.

После приготовления каши и начала трапезы, она внезапно ощутила резкую боль и заметила острый предмет. Обломком оказался осколок стекла, который успел поранить язык. По словам москвички, её посуда осталась неповреждённой, поэтому она уверена, что осколок был в овсяных хлопьях.

Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана
Москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из известного ресторана

Девушка обратилась в службу поддержки и получила 2000 бонусов в качестве возмещения. Она также направила жалобу в Роспотребнадзор и планирует передать оставшийся геркулес обратно в ближайший магазин, так как «Вкусвилл» пообещал провести расследование на заводе.

Накануне в Москве из-за кишечной палочки закрыли кулинарную лавку «Братья Караваевы». Гость сетевого заведения отравился в точке возле метро «Белорусская».

Обложка ©

freepik / KamranAydinov

Лия Мурадьян
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