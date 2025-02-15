Москвичка порезала язык из-за стекла в овсяной каше из «Вкусвилла»

В Москве девушка порезала языка из-за осколка стекла, оказавшегося в овсяной каше, купленной в магазине «Вкусвилл». В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ она рассказала, что приобрела геркулес «Овсяные хлопья» в конце января, а упаковку открыла всего несколько дней назад.

После приготовления каши и начала трапезы, она внезапно ощутила резкую боль и заметила острый предмет. Обломком оказался осколок стекла, который успел поранить язык. По словам москвички, её посуда осталась неповреждённой, поэтому она уверена, что осколок был в овсяных хлопьях.

Девушка обратилась в службу поддержки и получила 2000 бонусов в качестве возмещения. Она также направила жалобу в Роспотребнадзор и планирует передать оставшийся геркулес обратно в ближайший магазин, так как «Вкусвилл» пообещал провести расследование на заводе.