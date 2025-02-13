Кулинарную лавку «Братья Караваевы» в Москве закрыли из-за кишечной палочки
SHOT ПРОВЕРКА: В лавке «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку
В Москве на 60 дней закрыли кулинарную лавку «Братья Караваевы». В заведении обнаружили кишечную палочку, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, гость заведения отравился в точке сети возле метро «Белорусская». На место приехали специалисты, которые взяли пробы готовой продукции. По результатам экспертизы, в блюдах нашли кишечную палочку. Кроме того, в заведении зафиксировали нарушение технических регламентов — условия хранения продуктов не соблюдались.
К слову, это же кафе ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения. Однако руководство кулинарной лавки не исправилось, поэтому заведение и закрыли.
А ранее Life.ru писал, что в центре Москвы закрыли мясной ресторан «The Бык». Заведение закрыли на 60 дней из-за найденной кишечной палочки. Также там были нарушены условия хранения продуктов, отсутствовали маркировки и приборы для измерения температуры. Причём владельцы ресторана назвали причиной закрытия ремонт, а не кишечную палочку.
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