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15 февраля, 19:12

На Украине считают Зеленского врагом, заявили в Раде

Нардеп Дубинский: Поведение Зеленского доказывает, что он враг Украины

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, представляющий оппозиционные взгляды, заявил, что действия Владимира Зеленского показывают, что он является не только марионеткой Великобритании, но и противником Украины.

«Поведение Зеленского в очередной раз показывает, что он не просто британская марионетка, а враг Украины», — заявил он.

Нардеп отметил, что стремление к достижению мирного соглашения не приносит Украине никакой пользы. По его мнению, независимо от действий Зеленского на данный момент, давление на страну только возрастёт. Итогом этого станет прекращение конфликта и установление мира, однако не при участии Зеленского.

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А ранее Зеленскому и вовсе пригрозили военным переворотом. Мэр Борисполя Владимир Борисенко высказал мнение, что украинским властям требуется очищение. Он предостерёг, что в этом процессе могут быть задействованы военные.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николь Вербер
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