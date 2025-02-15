Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, представляющий оппозиционные взгляды, заявил, что действия Владимира Зеленского показывают, что он является не только марионеткой Великобритании, но и противником Украины.

«Поведение Зеленского в очередной раз показывает, что он не просто британская марионетка, а враг Украины», — заявил он.

Нардеп отметил, что стремление к достижению мирного соглашения не приносит Украине никакой пользы. По его мнению, независимо от действий Зеленского на данный момент, давление на страну только возрастёт. Итогом этого станет прекращение конфликта и установление мира, однако не при участии Зеленского.