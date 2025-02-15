Ледяной шторм разрушил центральный пляж Таганрога
Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова
Центральный пляж Таганрога превратился в ледяные руины. Тысячи глыб, выброшенных на берег ледяным штормом, разрушили лавочки, урны и другую инфраструктуру.
Как сообщила в телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова, восстановление пляжа отложено из-за прогнозируемых морозов, которые продлятся до конца февраля.
Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Фото © Telegram / Светлана Камбулова
«Учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лёд залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», — предупредила Камбулова.
Ранее стало известно, что тридцать лет стоявшая на мели огромная глыба недавно отделилась от морского дна и сейчас плывёт к территории Великобритании. На этой льдине полвека назад был причал, многочисленные небольшие дома, электростанция и даже баня, и всем этим успешно пользовались примерно полторы сотни человек.