Ледяной шторм разрушил центральный пляж Таганрога

«Учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лёд залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», — предупредила Камбулова.

Ранее стало известно, что тридцать лет стоявшая на мели огромная глыба недавно отделилась от морского дна и сейчас плывёт к территории Великобритании. На этой льдине полвека назад был причал, многочисленные небольшие дома, электростанция и даже баня, и всем этим успешно пользовались примерно полторы сотни человек.