Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 20:58

Ледяной шторм разрушил центральный пляж Таганрога

Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова

Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Обложка © Telegram / Светлана Камбулова

Центральный пляж Таганрога превратился в ледяные руины. Тысячи глыб, выброшенных на берег ледяным штормом, разрушили лавочки, урны и другую инфраструктуру.

Как сообщила в телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова, восстановление пляжа отложено из-за прогнозируемых морозов, которые продлятся до конца февраля.

Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Фото © Telegram / Светлана Камбулова

Ледяные глыбы разрушили пляж Таганрога. Фото © Telegram / Светлана Камбулова

«Учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендую воздержаться от выхода на лёд залива. Важно помнить о безопасности и беречь себя и своих близких», — предупредила Камбулова.

От крупнейшего в мире айсберга откололась огромная глыба
От крупнейшего в мире айсберга откололась огромная глыба

Ранее стало известно, что тридцать лет стоявшая на мели огромная глыба недавно отделилась от морского дна и сейчас плывёт к территории Великобритании. На этой льдине полвека назад был причал, многочисленные небольшие дома, электростанция и даже баня, и всем этим успешно пользовались примерно полторы сотни человек.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar