Мем «Сияй» вызвал ажиотаж на уроки лезгинки в Москве и Подмосковье
Мем «Сияй» захватил Москву и Подмосковье. Интерес к урокам лезгинки вырос в два раза, а стоимость занятий поднялась до шести тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Mash.
Мем «Сияй». Видео © VK / Альберт Черный
Преподаватели танцев отмечают, что в группах теперь занимаются люди разных возрастов и национальностей, что раньше было редкостью. Из-за ажиотажа расписания и методики пришлось экстренно пересматривать. В среднем спрос вырос вдвое, у некоторых — даже втрое. Групповые занятия подорожали на одну тысячу рублей.
Танцоры говорят, что лезгинка — это не только красиво, но и сложно. Если болят ноги, стоит подумать дважды.
Ранее стало известно, откуда взялся мем «Карась дуреет от этой прикормки». Завирусившийся совсем недавно мем был запущен ещё в 2020 году рыбаками, которые вели авторский канал на YouTube. Ролики с аналогичными названиями можно найти по всей Сети.
VK / Альберт Черный