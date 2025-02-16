Глава МИД Турции Фидан встретился в Мюнхене со спецпосланником CША Келлогом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл переговоры с спецпредставителем президента США по Украине и России Киитом Келлогом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X.

Подробности встречи между Фиданом и Келлогом не раскрыли. В пятницу турецкий министр также встретился в Мюнхене с новым госсекретарем США Марко Рубио, что стало их первой личной встречей после формирования новой администрации в США.

Кроме того, Фидан провёл встречи с министрами иностранных дел Сирии и Иордании, а также с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.