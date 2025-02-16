Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 21:32

Сборная Финляндии в овертайме победила Швецию на Турнире четырёх наций

Сборная Финляндии победила команду Швеции на Турнире четырёх наций, который проходит в Канаде и США. Встреча состоялась в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В основное время у шведов отличились Мика Зибанежад (9-я минута), Расмус Далин (26) и Эрик Карлссон (31). Финны ответили голами Антона Лунделла (11), Микко Рантанена (20), Александра Баркова (38) и Микаэля Гранлунда, забившего на 2-й минуте овертайма.

Финны одержали первую победу на турнире. Шведы во второй раз подряд уступили вне основного времени. Наряду со сборной Канады команды набрали по два очка. Лидируют американцы с тремя очками, в ночь на 16 февраля они встретятся с канадцами.

«Спартак» победил нижегородское «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:4
«Спартак» победил нижегородское «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:4

Напомним, в стартовом матче на турнире сборная Финляндии потерпела разгромное поражение от США. В составе американской команды по дублю оформили братья Брэди и Мэттью Ткачуки.

Обложка ©

X / NHLPA

Артур Лапсаков
  • Новости
  • швеция
  • Финляндия
  • Канада
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar