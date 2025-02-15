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15 февраля, 19:14

«Спартак» победил нижегородское «Торпедо» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:4

«Спартак» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:4.

Гости начали встречу с четырёх безответных шайб, отличились Антон Силаев (1-я минута), Китон Томпсон (7), Богдан Конюшков (15) и Кирилл Воронин (29). Однако дальше хозяева смогли отыграться и вырвать победу, голами отметились Павел Порядин (32), Александр Беляев (46, 53), Андрей Локтионов (47), Ансель Галимов (49), Николай Голдобин (59) и Михаил Мальцев (60).

Красно-белые набрали 70 очков в 54 играх и идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» занимает восьмую позицию на Западе, имея 62 балла после 56 игр.

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В других матчах дня нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА из Санкт-Петербурга (4:3), пекинский «Куньлунь» в серии буллитов победил подмосковный «Витязь» (5:4), тольяттинская «Лада» одолела астанинский «Барыс» (4:2), а магнитогорский «Металлург» победил новосибирскую «Сибирь» (5:2).

Ранее Life.ru рассказывал, как «Спартак» проиграл в столичном дерби «Динамо». Дублем отметился нападающий бело-голубых Никита Гусев.

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Артур Лапсаков
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