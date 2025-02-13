«Динамо» победило «Спартак» в дерби КХЛ благодаря игре Гусева

Московское «Динамо» взяло верх над столичным «Спартаком» на своём льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Блестящая игра Никиты Гусева помогла «бело-голубым» укрепить позиции в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Гусев открыл счёт уже в первом периоде, а затем закрепил преимущество «Динамо» в третьем. Также отличились Джордан Уил и Максим Комтуа. «Спартак» смог ответить лишь одной шайбой, её автором стал Александр Беляев.

Эта победа позволила «Динамо» укрепить свои позиции в турнирной таблице Западной конференции. Команда занимает второе место, тогда как «Спартак» остаётся на шестой строчке. Впрочем, уже 17 февраля «гладиаторы» постараются взять реванш на своей арене.