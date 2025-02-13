Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 19:53

«Динамо» победило «Спартак» в дерби КХЛ благодаря игре Гусева

Московское «Динамо» взяло верх над столичным «Спартаком» на своём льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Блестящая игра Никиты Гусева помогла «бело-голубым» укрепить позиции в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Гусев открыл счёт уже в первом периоде, а затем закрепил преимущество «Динамо» в третьем. Также отличились Джордан Уил и Максим Комтуа. «Спартак» смог ответить лишь одной шайбой, её автором стал Александр Беляев.

Эта победа позволила «Динамо» укрепить свои позиции в турнирной таблице Западной конференции. Команда занимает второе место, тогда как «Спартак» остаётся на шестой строчке. Впрочем, уже 17 февраля «гладиаторы» постараются взять реванш на своей арене.

Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ
Первая команда Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ

А недавно на Матче звёзд КХЛ произошёл курьёзный инцидент: судьи Торнике Кучава и Александр Сысуев подрались на льду. Позже оба участника потасовки заявили, что это было шуточное представление для зрителей.

Обложка ©

VK / Хоккейный клуб «Динамо» Москва

Антон Голыбин
  • Новости
  • КХЛ
  • ХК Динамо Москва
  • ХК Спартак
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar