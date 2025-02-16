От ампутации до полёта в космос: ЕКА отправит на МКС астронавта-инвалида
Астронавту без ноги Джону Макфоллу разрешили лететь на МКС
Джон Макфолл. Обложка © Х / UK Space Agency
Европейское космическое агентство (ЕКА) выдало сертификат на длительные космические полёты британцу Джону Макфоллу. Он может стать первым астронавтом с инвалидностью, отправившимся в космос.
Астронавт без ноги Джон Макфолл получил разрешение лететь на МКС. Видео © Х / UK Space Agency
Джон потерял ногу в 19 лет после аварии на мотоцикле, но это не сломило его дух. Уже через восемь лет он завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Пекине. А потом решил сменить спорт на медицину, став хирургом и членом Королевского колледжа хирургов.
ЕКА объявило о поиске астронавтов с инвалидностью несколько лет назад, пообещав адаптировать оборудование для их нужд. Джон прошёл жёсткий отбор среди 257 кандидатов и теперь готов к полёту.
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