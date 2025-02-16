Новый военный договор России и КНДР удивил и встревожил Южную Корею

В Сеуле выразили недоумение по поводу подписания нового соглашения между Россией и КНДР, которое включает обязательства по взаимной защите. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль. Его речь транслировалась на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда в июне прошлого года президент России Владимир Путин посетил Пхеньян для подписания соглашения о безопасности с Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет окончательно утверждено. Однако это действительно произошло», — отметил министр.

Чо Тхэ Ёль добавил, что развитие ситуации стало «большим сюрпризом» для Сеула, подчеркивая, что укрепление связи между Пхеньяном и Москвой позволяет КНДР угрожать не только Южной Корее и Японии, но также и США, а также другим государствам.

Также на конференции Чо Тхэ Ёль и глава МИД Японии Такэси Ивая выразили обеспокоенность расширением военного сотрудничества КНДР с Россией, сообщает Рёнхап.