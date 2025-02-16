Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 01:55

Новый военный договор России и КНДР удивил и встревожил Южную Корею

В Сеуле выразили недоумение по поводу подписания нового соглашения между Россией и КНДР, которое включает обязательства по взаимной защите. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль. Его речь транслировалась на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда в июне прошлого года президент России Владимир Путин посетил Пхеньян для подписания соглашения о безопасности с Северной Кореей, мы не ожидали, что оно будет окончательно утверждено. Однако это действительно произошло», — отметил министр.

МИД Японии резко сменил риторику по СВО из-за «таяния льдов‎» между Россией и США
МИД Японии резко сменил риторику по СВО из-за «таяния льдов‎» между Россией и США

Чо Тхэ Ёль добавил, что развитие ситуации стало «большим сюрпризом» для Сеула, подчеркивая, что укрепление связи между Пхеньяном и Москвой позволяет КНДР угрожать не только Южной Корее и Японии, но также и США, а также другим государствам.

Также на конференции Чо Тхэ Ёль и глава МИД Японии Такэси Ивая выразили обеспокоенность расширением военного сотрудничества КНДР с Россией, сообщает Рёнхап.

Накануне МИД Южной Кореи оправдался за глобус с изображением Крыма и других новых регионов РФ в составе Украины. Там пояснили, что пользуются международными стандартами производства карт.

Обложка ©

Kremlin.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Южная Корея
  • КНДР
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar