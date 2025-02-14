МИД Японии резко сменил риторику по СВО из-за «таяния льдов‎» между Россией и США

Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые не употребил слово «нападение», отвечая на вопрос о конфликте России и Украины. Сменой риторики японский министр поразил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, как изменится политика Токио, если между Москвой и Вашингтоном «растает лёд» вследствие телефонной беседы президентов США И РФ.

В последние годы японские политики, говоря о разногласиях с Россией, подчёркивали, что она «напала» на Украину. На этом слове делался значимый акцент, однако в новом выступлении министр иностранных дел Японии обошёлся без этой трактовки.

Дипломат отметил, что у России с Японией есть множество спорных моментов, а отношения двух стран можно называть лишь сложными. Однако Токио помнит, что РФ расположена по соседству, поэтому следует стремиться прежде всего к взаимопониманию, но руководствоваться только национальными интересами.