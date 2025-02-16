В Мюнхене скончались сбитые машиной на митинге женщина с ребёнком

В больнице Мюнхена скончались женщина и её двухлетняя дочь, которые были на митинге в центре города, где автомобиль въехал в толпу людей 13 февраля. О смерти пострадавших этом сообщает немецкая газета Bild.

37-летняя Амель и её малышка Хафса находились среди участников протестной акции Verdi, организованной профсоюзом работников государственного сектора на площадь Штигльмайерплац. Женщина работала инженером в городском департаменте водоснабжения и пришла поддержать требование о повышении зарплат в госсекторе, а девочка оставалась в детской коляске.