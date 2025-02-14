Число пострадавших при наезде авто на людей в Мюнхене увеличилось до 36

В результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене 13 февраля пострадало более тридцати человек. Об этом заявил заместитель начальника местной полиции Кристиан Хубер.

Он отметил, что речь идет о 36 пострадавших, и в полиции не ожидают увеличения этого числа. Известно, что двое из пострадавших получили серьёзные травмы, а восемь человек — травмы средней степени тяжести.