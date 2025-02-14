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Регион
14 февраля, 11:04

Число пострадавших при наезде авто на людей в Мюнхене увеличилось до 36

В результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене 13 февраля пострадало более тридцати человек. Об этом заявил заместитель начальника местной полиции Кристиан Хубер.

Он отметил, что речь идет о 36 пострадавших, и в полиции не ожидают увеличения этого числа. Известно, что двое из пострадавших получили серьёзные травмы, а восемь человек — травмы средней степени тяжести.

Водитель въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
Водитель въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге

Напомним, что в Мюнхене водитель въехал в толпу участников демонстрации. Среди пострадавших был ребёнок. Наезд произошёл во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Выяснилось, что машиной управлял гражданин Афганистана.

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Х / SDemmelhuber

Ольга Сливченко
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