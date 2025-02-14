Число пострадавших при наезде авто на людей в Мюнхене увеличилось до 36
В результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене 13 февраля пострадало более тридцати человек. Об этом заявил заместитель начальника местной полиции Кристиан Хубер.
Он отметил, что речь идет о 36 пострадавших, и в полиции не ожидают увеличения этого числа. Известно, что двое из пострадавших получили серьёзные травмы, а восемь человек — травмы средней степени тяжести.
Напомним, что в Мюнхене водитель въехал в толпу участников демонстрации. Среди пострадавших был ребёнок. Наезд произошёл во время стачки работников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Выяснилось, что машиной управлял гражданин Афганистана.
Х / SDemmelhuber