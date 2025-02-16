МИД Греции анонсировал экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут внеочередную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом стало известно из заявления греческого МИД. Переговоры запланированы на утро 16 февраля.

«Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие в воскресенье, 16 февраля, в 8.30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении.