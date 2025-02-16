Лимит дохода для расчёта больничного в России увеличат до 2,2 млн рублей

В 2025 году предельный доход, на основании которого будет определяться размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличится до 2,225 миллиона рублей. Об этом сообщила Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Размер выплат по больничному рассчитывается исходя из дохода за два предыдущих года и стажа работы. То есть, если человек обращается за больничным, то учитывают его доходы за 2023 и 2024 годы. Если в одном или обоих годах доход превысит установленный законом лимит, в расчет возьмут именно его. В 2023 году этот лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 году — 2,225 миллиона рублей», — приводит слова Лопатиной РИА «Новости».

Таким образом, максимальная сумма пособия по больничному в 2025 году составит 5 тысяч 700 рублей в день. Лопатина уточнила, что к годовому заработку относятся только трудовые доходы, с которых работодатель делает отчисления. При доходе, например, 2,5 миллиона рублей в год, учтут только 2,225 миллиона рублей.