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16 февраля, 03:40

Матч Канады и США на Турнире четырёх наций начался с трёх драк за 9 секунд

Игра между сборными Канады и США на Турнире четырёх наций на арене «Белл-центр» в Монреале началась сразу с трёх драек. Причём все три стычки произошли на первых девяти секундах матча.

Уже на второй секунде схлестнулись Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачук, следом за ними в схватку вступили Сэм Беннетт и брат Мэттью, Брэди Ткачук. На девятой секунде — после первой атаки американцев — подрались Джей Ти Миллер и канадец Колтон Парайко.

Драка Колтона Парайко и Джей Ти Миллера в матче сборных Канады и США. Видео © X / B/R Open Ice

Турнир четырёх наций – 2025 проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нём участвуют сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

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Напомним, что в первом матче турнира сборная Финляндии потерпела крупное поражение от команды США. Братья Брэди и Мэттью Ткачуки в американской команде отметились дублями. Затем финны отыгрались в игре со шведами, одолев их в овертайме.

Обложка ©

X / B/R Open Ice

Лия Мурадьян
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