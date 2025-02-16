Матч Канады и США на Турнире четырёх наций начался с трёх драк за 9 секунд

Игра между сборными Канады и США на Турнире четырёх наций на арене «Белл-центр» в Монреале началась сразу с трёх драек. Причём все три стычки произошли на первых девяти секундах матча.

Уже на второй секунде схлестнулись Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачук, следом за ними в схватку вступили Сэм Беннетт и брат Мэттью, Брэди Ткачук. На девятой секунде — после первой атаки американцев — подрались Джей Ти Миллер и канадец Колтон Парайко.

Драка Колтона Парайко и Джей Ти Миллера в матче сборных Канады и США. Видео © X / B/R Open Ice