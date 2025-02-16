Матч Канады и США на Турнире четырёх наций начался с трёх драк за 9 секунд
Игра между сборными Канады и США на Турнире четырёх наций на арене «Белл-центр» в Монреале началась сразу с трёх драек. Причём все три стычки произошли на первых девяти секундах матча.
Уже на второй секунде схлестнулись Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачук, следом за ними в схватку вступили Сэм Беннетт и брат Мэттью, Брэди Ткачук. На девятой секунде — после первой атаки американцев — подрались Джей Ти Миллер и канадец Колтон Парайко.
Драка Колтона Парайко и Джей Ти Миллера в матче сборных Канады и США. Видео © X / B/R Open Ice
Турнир четырёх наций – 2025 проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. В нём участвуют сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.
Напомним, что в первом матче турнира сборная Финляндии потерпела крупное поражение от команды США. Братья Брэди и Мэттью Ткачуки в американской команде отметились дублями. Затем финны отыгрались в игре со шведами, одолев их в овертайме.
X / B/R Open Ice