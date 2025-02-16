Сборная США одолела Канаду и вышла в финал Турнира четырёх наций
Джейк Генцел (США) принимает поздравления после шайбы сборной Канаде. Обложка © X / USA Hockey
Сборная США по хоккею победила команду Канады в матче Турнира четырёх наций и пробилась в финал турнира. Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 3:1.
Шайбами в составе победителей отметились Джейк Генцел (10-я и 58-я минуты) и Дилан Ларкин (33). Единственный гол канадцев на счету Коннора Макдэвида (5).
В стартовом матче на турнире сборная США разгромила команду Финляндии. С шестью набранными очками американцы досрочно обеспечили себе первое место в группе и участие в финале турнира.