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16 февраля, 04:06

Сборная США одолела Канаду и вышла в финал Турнира четырёх наций

Джейк Генцел (США) принимает поздравления после шайбы сборной Канаде. Обложка © X / USA Hockey

Джейк Генцел (США) принимает поздравления после шайбы сборной Канаде. Обложка © X / USA Hockey

Сборная США по хоккею победила команду Канады в матче Турнира четырёх наций и пробилась в финал турнира. Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 3:1.

Шайбами в составе победителей отметились Джейк Генцел (10-я и 58-я минуты) и Дилан Ларкин (33). Единственный гол канадцев на счету Коннора Макдэвида (5).

Матч Канады и США на Турнире четырёх наций начался с трёх драк за 9 секунд
Матч Канады и США на Турнире четырёх наций начался с трёх драк за 9 секунд

В стартовом матче на турнире сборная США разгромила команду Финляндии. С шестью набранными очками американцы досрочно обеспечили себе первое место в группе и участие в финале турнира.

Артур Лапсаков
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