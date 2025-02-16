В МВД разъяснили, как оформить два загранпаспорта одновременно

Согласно информации, полученной от главного управления по вопросам миграции МВД России, граждане страны могут официально обладать не более чем двумя заграничными паспортами одновременно. При этом один из них непременно должен содержать биометрические данные. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД уточнили, что возможность иметь два загранпаспорта существует, однако второй ваш документ должен обязательно соответствовать современным стандартам.

У биометрических заграничных паспортов внутри есть чип, на котором хранятся отпечатки пальцев и цифровое изображение владельца. Сканирование указательных пальцев для оформления такого паспорта предусмотрено с 12 лет.