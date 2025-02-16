Полицию подняли на поиски беглого стрелка после попытки убить экс-начальника ОВД Карабулака
Полиция Ингушетии разыскивает неизвестного, обстрелявшего экс-начальника ОВД
Поздним вечером 15 февраля на окраине города Сунжи в Республике Ингушетия неизвестный мужчина обстрелял из пистолета прохожего. Инцидент произошёл вблизи местного ресторана «Терраса». Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
В результате дерзкого нападения местный житель получил ранения и был доставлен в больницу. Ему оказана вся необходимая помощь. Поиски стрелявшего продолжаются. Сотрудники полиции просят оказать содействие всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте по телефону: 8(8734)55-01-54.
Ранее стало известно, что в Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева. Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Сунжа.
Life.ru / Kandinsky 3.1