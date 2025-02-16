Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 23:17

В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева. Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Сунжа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестный вышел из машины, открыл стрельбу по мужчине, после чего вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия. Позднее машину нашли сожжённой.

Совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака. Видео © Telegram / IZ.RU

Пострадавший был доставлен в больницу с ранением в ногу. Его состояние оценивается как стабильное. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски преступника.

Стало известно, кто довёл москвича до покушения на убийство друга с помощью пирожков со ртутью
Стало известно, кто довёл москвича до покушения на убийство друга с помощью пирожков со ртутью

Ранее верховный суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Напомним, в мае 2023 произошёл взрыв в барбершопе в центре Луганска. В результате пострадало не менее семи человек. В числе раненых был и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lovely Bird

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar