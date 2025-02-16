В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева. Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Сунжа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестный вышел из машины, открыл стрельбу по мужчине, после чего вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия. Позднее машину нашли сожжённой.

Совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака. Видео © Telegram / IZ.RU