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13 февраля, 15:59

Одноглазый агент СБУ получил 18 лет колонии за покушение на экс-главу МВД ЛНР

Агент СБУ Дегтярёв получил 18 лет колонии за покушение на экс-главу МВД ЛНР

Верховный Суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемый Дегтярёв в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура ЛНР

Согласно данным следствия, в 2023 году Дегтярёв был завербован агентом СБУ и добровольно занимался сбором информации, угрожающей безопасности РФ. Полученные сведения он передавал представителю Службы Безопасности Украины (СБУ). Эти данные были использованы для организации взрыва в парикмахерской в Луганске, в результате которого один человек погиб, а шесть получили ранения.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Александра Дегтярёва и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Напомним, в мае 2023 произошёл взрыв в барбершопе в центре Луганска. В результате пострадало не менее семи человек. В числе раненых был и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура ЛНР

Александра Мышляева
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