Одноглазый агент СБУ получил 18 лет колонии за покушение на экс-главу МВД ЛНР

Верховный Суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемый Дегтярёв в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура ЛНР

Согласно данным следствия, в 2023 году Дегтярёв был завербован агентом СБУ и добровольно занимался сбором информации, угрожающей безопасности РФ. Полученные сведения он передавал представителю Службы Безопасности Украины (СБУ). Эти данные были использованы для организации взрыва в парикмахерской в Луганске, в результате которого один человек погиб, а шесть получили ранения.