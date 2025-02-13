Одноглазый агент СБУ получил 18 лет колонии за покушение на экс-главу МВД ЛНР
Агент СБУ Дегтярёв получил 18 лет колонии за покушение на экс-главу МВД ЛНР
Верховный Суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Обвиняемый Дегтярёв в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура ЛНР
Согласно данным следствия, в 2023 году Дегтярёв был завербован агентом СБУ и добровольно занимался сбором информации, угрожающей безопасности РФ. Полученные сведения он передавал представителю Службы Безопасности Украины (СБУ). Эти данные были использованы для организации взрыва в парикмахерской в Луганске, в результате которого один человек погиб, а шесть получили ранения.
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Александра Дегтярёва и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, в мае 2023 произошёл взрыв в барбершопе в центре Луганска. В результате пострадало не менее семи человек. В числе раненых был и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. СК возбудил уголовное дело.
Telegram / Прокуратура ЛНР