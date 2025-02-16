Отбывающий пожизненное член ОПГ проговорился об убийствах 22-летней давности

Отбывающий пожизненное наказание экс-участник ОПГ в Архангельской области Андрей Буевич сознался в убийстве друга и его жены, которое совершил 22 года назад. SHOT узнал, что 51-летний заключённый раскололся на одном из недавних допросов в ИК-5 Вологодской области, где отбывает пожизненный срок.

По словам зэка, всё произошло в декабре 2003-го, когда он сидел в авто с 25-летним знакомым. Мужчины о чём-то спорили, сильно разругались, Буевич достал металлическую заточку и несколько раз пырнул друга. Тот скончался на месте, а убийца забрал ключи от квартиры и проник в жильё, где была жена друга. Со всей силы он ударил женщину по голове, забрал 100 тысяч рублей, а когда увидел, что жертва ещё жива, придушил верёвкой, после чего сбежал с места преступления.

Зэку предъявлено обвинение в совершении двух убийств. Буевич осуждён на пожизненное за две расправы. Также его судили по другим статьям: трижды за кражу, трижды за мошенничество, по одному разу за незаконное приобретение, сбыт или хранение оружия, незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица.