Семь пуль в упор: Воссоздана хронология нападения на смещённого за пытки «оборотня в погонах» в Сунже
СК завёл дело после покушения на экс-начальника ГОВД Карабулака в Ингушетии
В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту покушения на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева, в которого выстрелил неизвестный у ресторана «Терраса» в Сунже. Об этом сообщает СК по региону.
В Ингушетии неизвестный выстрелил в местного жителя. Видео © Telegram / СУ СК по Ингушетии
«Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СКРФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.
В СК пояснили, что преступник совершил как минимум семь выстрелов в жертву. Несмотря на это, Нальгиев выжил. Сейчас пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением бедра. Подозреваемый сбежал с места преступления на автомобиле Лада-21114 с госномером С 946 ВВ 06. Следователи допрашивают очевидцев, отсматривают камеры наблюдения, назначены экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева. Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Сунжа. Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся на машине, которую позже нашли сожжённой. Сейчас полиция ищет стрелка, а пострадавший находится в больнице. Нальгиев был смешён после громкого расследования. В 2012 году суд признал доказанной полностью вину «оборотня в погонях» в пытках над задержанным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
Telegram / СУ СК по Ингушетии