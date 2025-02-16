Семь пуль в упор: Воссоздана хронология нападения на смещённого за пытки «оборотня в погонах» в Сунже

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту покушения на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева, в которого выстрелил неизвестный у ресторана «Терраса» в Сунже. Об этом сообщает СК по региону.

В Ингушетии неизвестный выстрелил в местного жителя. Видео © Telegram / СУ СК по Ингушетии

«Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СКРФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — уточнили в ведомстве.

В СК пояснили, что преступник совершил как минимум семь выстрелов в жертву. Несмотря на это, Нальгиев выжил. Сейчас пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением бедра. Подозреваемый сбежал с места преступления на автомобиле Лада-21114 с госномером С 946 ВВ 06. Следователи допрашивают очевидцев, отсматривают камеры наблюдения, назначены экспертизы.