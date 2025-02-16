Пушков заявил, что ставка Бербок на «войну с Россией» разваливается из-за США

Глава МИД Германии Анналена Бербок прекрасно осознаёт, что позицию о неизбежности военных действий против России ей уже не навязать европейским странам, отсюда её недовольство и пустые призывы продолжать давить на Москву, несмотря на переговоры РФ и США. Об этом написал в телеграм-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков комментируя появление Бербок на конференции в Мюнхене.

«Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее её слов: её линия и ставка на «войну с Россией», о чём она заявляла публично — мол, «мы находимся в состоянии войны с Россией», обваливается на ходу. А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи», — отметил он.

По словам Пушкова, Бербок выглядела растерянной, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Она всё время говорила о необходимости продолжать устраивать прессинг для Москвы вопреки позиции США. Кроме того, вместо привычной натянутой улыбки чиновница всё время поджимала губы и сердилась.