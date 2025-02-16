Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 09:37

Пушков заявил, что ставка Бербок на «войну с Россией» разваливается из-за США

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / АР

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / АР

Глава МИД Германии Анналена Бербок прекрасно осознаёт, что позицию о неизбежности военных действий против России ей уже не навязать европейским странам, отсюда её недовольство и пустые призывы продолжать давить на Москву, несмотря на переговоры РФ и США. Об этом написал в телеграм-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков комментируя появление Бербок на конференции в Мюнхене.

«Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее её слов: её линия и ставка на «войну с Россией», о чём она заявляла публично — мол, «мы находимся в состоянии войны с Россией», обваливается на ходу. А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи», — отметил он.

По словам Пушкова, Бербок выглядела растерянной, общаясь с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Она всё время говорила о необходимости продолжать устраивать прессинг для Москвы вопреки позиции США. Кроме того, вместо привычной натянутой улыбки чиновница всё время поджимала губы и сердилась.

Белый дом пригрозил Шольцу «скамьёй подсудимых» за слова о переговорах Путина и Трампа
Белый дом пригрозил Шольцу «скамьёй подсудимых» за слова о переговорах Путина и Трампа

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок испугалась телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По её словам, Вашингтон несправедливо вычеркнул ЕС и Киев из переговорного процесса по украинскому конфликту.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar