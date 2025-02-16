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16 февраля, 09:46

В немецкой АДГ захотели наладить отношения с Россией

Вайдель: АДГ хочет хороших отношений с Россией и снятие санкций

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель сообщила, что партия стремится к установлению «очень хороших отношений» с Россией.

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», — сказала она в беседе с газетой Bild.

Вайдель подчеркнула, что в течение последних трёх лет Германия усиливала напряжённость в отношениях с Москвой, используя не только вербальные выпады, но и поставки оружия для Киева.

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Ранее Вайдель заявила, что Европа не в состоянии разрешить конфликт на Украине. По её мнению, это могут сделать только Россия и США. Она также усомнилась в способностях нынешнего руководства Германии, которое, по её мнению, с самого начала должно было работать над урегулированием ситуации, а не способствовать её обострению.

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ТАСС / CLEMENS BILAN

Александра Мышляева
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