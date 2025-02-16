Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель сообщила, что партия стремится к установлению «очень хороших отношений» с Россией.

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», — сказала она в беседе с газетой Bild.

Вайдель подчеркнула, что в течение последних трёх лет Германия усиливала напряжённость в отношениях с Москвой, используя не только вербальные выпады, но и поставки оружия для Киева.