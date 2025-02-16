В греческом порту заблокировали колонну грузовиков с 350 тоннами взрывчатки для Украины

В греческом городе Лаврио сотрудники Рабочего центра заблокировали 18 грузовиков, которые везли 350 тонн тротила на военное предприятие «Греческие оборонные системы» (EAS). Об этом сообщает портал компартии Греции 902.gr. Взрывчатка предназначалась для выпуска снарядов, которые страна отправляет Киеву.

«Рабочий центр Лаврио организовал блокаду в порту Лаврио 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS в Лаврио. Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей», — говорится в материале.

Как утверждается, митингующие смогли добиться своих целей: тротил вернули на судно, которое его привезло, а транспортировку на завод организуют в ночное время, когда на улицах будет мало людей и закрыты все магазины, рестораны и детские учреждения. Полиция также завела дело на тех, кто причастен к опасной доставке тротила.