Стартовал приём заявок на конкурс плакатного искусства «Время смыслов»

Открылся приём заявок на участие в первом открытом конкурсе современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов», он продлится до 6 апреля 2025 года. Конкурс предлагает денежные призы для победителей. Инициирован добровольческим отрядом «Тигр» в сотрудничестве с арт-проектом журнала «Судьба».

Он посвящён памяти Сергея Ефремова, командира отряда и Героя России, который погиб 2 февраля 2025 года при освобождении Курской области. Конкурс проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и НКО «Фонд развития социальных инициатив», что придаёт дополнительную значимость и официальный статус этому мероприятию.

«Время смыслов» даёт возможность выразить свои идеи и творчество в формате плаката и предоставляет участникам уникальную платформу для обсуждения актуальных социальных и культурных тем. К участию приглашаются авторы от десяти лет как из России, так и из других стран, разделяющие наши традиционные ценности. Не только профессиональные художники и дизайнеры, но и любители, создающие объекты визуального искусства.

Принимаются как новые, так и ранее созданные произведения, а все конкурсные работы будут опубликованы в социальных сетях конкурса. Каждый участник может подать до трёх работ, которые могут быть созданы в любой технике: от традиционной живописи и графики до цифровых работ, включая использование инструментов искусственного интеллекта. Более того, конкурсантам предлагается рассматривать современное плакатное искусство шире традиционного формата, так как функцию плакатов могут выполнять мемы, карикатуры, коллажи, наборы эмоджи, цитаты, граффити и другие форматы контента.

Призовой фонд — 39 победителей в 13 номинациях получат по 15 000 рублей, участников с десяти до 16 лет ждут 20 призов (десять по 10 000 и десять по 5000 рублей). Жюри также может присудить Гран-при в размере 75 000 рублей и два специальных приза по 50 000 рублей. Имена победителей будут объявлены 18 апреля, а торжественная церемония награждения состоится 24 апреля.