12-летний мини-гангстер «дал шума» и шокировал посетителей ночного клуба песнями с матом в Нижнем Новгороде

Нижегородцев шокировал 12-летний рэпер «Молодой Владимир», которой ночью выступил в местном заведении «Milo Club». Видео с мини-гангстером быстро разлетелись по социальным сетям.

Во время с концерта мальчик использовал ненормативную лексику и исполнял песни с криминальным содержанием, что вызвало шок у многих жителей Нижнего Новгорода. Особенно их удивило, что выступление проходило поздно вечером в клубе, куда допускаются только лица старше 18 лет.

«Куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?» «Мамкин гангстер», «Беспредел», «Как власть отреагирует?» — написали нижегородцы в социальных сетях.