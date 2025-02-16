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Регион
16 февраля, 11:40

12-летний мини-гангстер «дал шума» и шокировал посетителей ночного клуба песнями с матом в Нижнем Новгороде

12-летний рэпер выступил с концертом в клубе в Нижнем Новгороде

Нижегородцев шокировал 12-летний рэпер «Молодой Владимир», которой ночью выступил в местном заведении «Milo Club». Видео с мини-гангстером быстро разлетелись по социальным сетям.

Во время с концерта мальчик использовал ненормативную лексику и исполнял песни с криминальным содержанием, что вызвало шок у многих жителей Нижнего Новгорода. Особенно их удивило, что выступление проходило поздно вечером в клубе, куда допускаются только лица старше 18 лет.

«Куда смотрят родители и как руководство клуба могло согласовать такой концерт?» «Мамкин гангстер», «Беспредел», «Как власть отреагирует?» — написали нижегородцы в социальных сетях.

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А ранее Life.ru рассказывал, что активисты призвали отменить концерт известной певицы Лолиты в Перми из-за аморальности артистки. Общественники считают, что её высказывания противоречат моральным нормам, подрывают доверие граждан и негативно влияют на патриотическое воспитание молодёжи. Выступление Лолиты намечено на 19 марта 2025 года в местном спортивном комплексе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Александра Мышляева
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