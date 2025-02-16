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16 февраля, 11:45

Звезду «Дома-2» кинули на 30 млн рублей при покупке элитного коттеджа под Москвой

Mash: Звезда шоу «Дом-2» Шаповал потеряла 30 млн на стройке дома в Подмосковье

Бывшая возлюбленная Влада Кадони и звезда шоу «Дом-2» Ксения Шаповал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xeniashapoff

Бывшая возлюбленная Влада Кадони и звезда шоу «Дом-2» Ксения Шаповал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xeniashapoff

Бывшая возлюбленная Влада Кадони и звезда шоу «Дом-2» Ксения Шаповал потеряла 30 миллионов рублей. Девушка стала жертвой мошенничества со стороны застройщиков элитного жилья в Подмосковье. Компания, с которой она сотрудничала, бесследно исчезла, оставив без внимания своих клиентов, сообщает Mash.

Ксения предложила своей сестре Людмиле объединить усилия и приобрести загородные участки. Родственница нашла сайт агентства «Строим для семей». Застройщик пообещал готовый дом всего за девять месяцев, предоставляя помощь с ипотекой и полный отчёт о ходе строительства. Отзывы были исключительно положительные, поэтому Шаповал одолжила сестре три миллиона рублей на первый взнос.

В итоге женщины вложились в три дома в посёлках Шелестово-2 и Рижские Зори, общая стоимость которых составила 30 миллионов рублей. Треть суммы они внесли сразу, остальную часть — оформили в ипотеку. В офисе в Москве-Сити были подписаны все необходимые документы и они стали ждать завершения строительства. Прошло полгода, а на всех участках был готов только фундамент.

В итоге директор перестал выходить на связь, а офис исчез. Родственницы остались без денег и нового жилья. Оказалось, что застройщик обманул более 300 человек, работая над строительством элитных коттеджей в 15 посёлках Подмосковья. В настоящее время полиция занимается расследованием данного дела.

Мошенники кинули на ₽360 тысяч главного документалиста русской рок-музыки
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Ранее Life.ru рассказал об ещё одном случаи мошенничества, который случился в Ленинградской области. Пенсионерка из города Сосновый Бор отдала злоумышленникам свыше 14,6 миллиона рублей. 73-летняя бабушка перевела аферистам деньги на «безопасный счёт». Полиция уже возбудила уголовное дело в рамках части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Афонина
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