Звезду «Дома-2» кинули на 30 млн рублей при покупке элитного коттеджа под Москвой

Бывшая возлюбленная Влада Кадони и звезда шоу «Дом-2» Ксения Шаповал потеряла 30 миллионов рублей. Девушка стала жертвой мошенничества со стороны застройщиков элитного жилья в Подмосковье. Компания, с которой она сотрудничала, бесследно исчезла, оставив без внимания своих клиентов, сообщает Mash.

Ксения предложила своей сестре Людмиле объединить усилия и приобрести загородные участки. Родственница нашла сайт агентства «Строим для семей». Застройщик пообещал готовый дом всего за девять месяцев, предоставляя помощь с ипотекой и полный отчёт о ходе строительства. Отзывы были исключительно положительные, поэтому Шаповал одолжила сестре три миллиона рублей на первый взнос.

В итоге женщины вложились в три дома в посёлках Шелестово-2 и Рижские Зори, общая стоимость которых составила 30 миллионов рублей. Треть суммы они внесли сразу, остальную часть — оформили в ипотеку. В офисе в Москве-Сити были подписаны все необходимые документы и они стали ждать завершения строительства. Прошло полгода, а на всех участках был готов только фундамент.

В итоге директор перестал выходить на связь, а офис исчез. Родственницы остались без денег и нового жилья. Оказалось, что застройщик обманул более 300 человек, работая над строительством элитных коттеджей в 15 посёлках Подмосковья. В настоящее время полиция занимается расследованием данного дела.